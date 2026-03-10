Zuletzt musste Leverkusens Coach auf einen wichtigen Angreifer verzichten. Vor dem Kräftemessen mit Arsenal kehrt er zurück. Bayer 04 geht trotzdem als großer Außenseiter ins Spiel.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand kann in der Champions League gegen den FC Arsenal wieder auf Torjäger Patrik Schick zurückgreifen. «Schicki kann morgen in den Kader», sagte Hjulmand am Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den englischen Tabellenführer (Mittwoch 18.45 Uhr/ DAZN).

Die vergangenen beiden Bundesliga-Partien hatte der tschechische Mittelstürmer angeschlagen verpasst. Sowohl beim 1:0-Sieg beim Hamburger SV als auch beim wilden 3:3 in Freiburg am vergangenen Samstag traf sein Vertreter Christian Kofane. Der 19-Jährige wird wohl auch gegen Arsenal von Beginn an auflaufen, Schick eher als Einwechseloption zum Zuge kommen.

Die Gäste aus London gehen als große Favoriten ins Kräftemessen mit der Werkself. Das Team von Coach Mikel Arteta hat in der Ligaphase der Königsklasse alle acht Partien gewonnen und unter anderem auch den FC Bayern München mit 3:1 besiegt. «Arsenal ist vielleicht die beste Mannschaft Europas», sagte Hjulmand. «Es ist eine sehr große Aufgabe, aber wir sind bereit.»