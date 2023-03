Bundesligaprofi Patrik Schick von Bayer Leverkusen ist zum zweiten Mal in Folge zum tschechischen Fußballer des Jahres gewählt worden.

Prag (dpa) - In einer Umfrage des nationalen Verbands FACR landete der Stürmer vor Mittelfeldspieler Antonin Barak, der derzeit von Hellas Verona an AC Florenz ausgeliehen ist. Die Ergebnisse wurden bei einem Galaabend in Prag vorgestellt.

Die Entscheidung obliegt einem Gremium, dem unter anderem Erstligatrainer, erfahrene Nationalspieler, Medienvertreter und Verbandsfunktionäre angehören. In der laufenden Bundesliga-Saison schoss Schick bei bisher 14 Einsätzen drei Tore.