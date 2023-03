Bayer Leverkusen muss auch im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Ferencváros Budapest ohne Torjäger Patrik Schick auskommen.

Leverkusen (dpa) - Der Tscheche laboriert weiterhin an Leistenproblemen. «Er hat immer noch Schmerzen an der Stelle und kann deshalb nicht mit nach Budapest», sagte Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwochmorgen während des Abschluss-Trainings. Ebenfalls nicht dabei ist der erkrankte Karim Bellarabi.

Ob er am Sonntag gegen den FC Bayern München ein Thema werden könne, sei «nicht einfach zu beantworten», sagte Rolfes: «Das könnte schwierig werden.» Man gehe aber weiter davon aus, dass kein operativer Eingriff nötig sei. «Wir hoffen weiter, dass wir das so in den Griff bekommen», sagte Rolfes: «Und dass wir es auch zeitnah in den Griff bekommen. Es ist keine einfache Verletzung. Man muss schauen, dass man in Schritten vorwärtskommt.»

Schick hatte sich bereits direkt nach der vergangenen Saison, in der er mit 25 Treffern zweitbester Bundesliga-Torschütze nach Robert Lewandowski war, einem kleinen Eingriff an der Leiste unterziehen müssen. Bis Mitte Oktober spielte er, dann fiel er für zwei Spiele aus, absolvierte zwei Partien und pausierte anschließend von Anfang November bis Mitte Februar. Nach sechs Einwechslungen in Folge fehlte er am Sonntag in Bremen erstmals wieder.