Die DFB-Auswahl bestreitet in Mainz ihr vorletztes Spiel vor der WM. Gegen Finnland soll dabei eine Serie fortgesetzt werden. Leroy Sané könnte zum 75. Mal für Deutschland auflaufen.

Herzogenaurach (dpa) -

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (20.45 Uhr/ ZDF) gegen Finnland ihr 1036. Länderspiel. In der ausverkauften Mainzer Arena soll der 599. Sieg gefeiert werden. Bislang stehen 598 Erfolge, 214 Remis und 223 Niederlagen in der Bilanz. Das Torverhältnis lautet2326:1218.

Serie: Die DFB-Auswahl kann ihre aktuelle Erfolgsserie in der Vorbereitung auf die am 11. Juni beginnende WM-Endrunde im letzten Testspiel vor der Abreise in die USA weiter ausbauen. Auf die letzte Niederlage beim 0:2 gegen die Slowakei am 6. September 2025 in Bratislava zum Start in die WM-Qualifikation folgten sieben Siege. Zum Start ins WM-Jahr hatte es im März ein 4:3 in Basel gegen die Schweiz sowie ein 2:1 gegen Ghana in Stuttgart gegeben.

Leroy Sané (l) und Jonathan Tah (M) kennen sich schon lange aus der Nationalmannschaft. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann ist es das 32. Länderspiel als Bundestrainer. 19 Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen stehen für den 38-Jährigen mit der DFB-Auswahl zu Buche - bei 70:33 Toren.

Finnland: Zum 24. Mal sind die nicht für die WM qualifizierten Finnen der Gegner. 16 Siege, sechs Unentschieden und eine Niederlage stehen in der Bilanz. Die einzige Niederlage liegt 103 Jahre zurück. In Dresden gab es am 12. August 1923 ein 1:2. Das letzte Aufeinandertreffen fand vor zehn Jahren statt. In Mönchengladbach gab es zum Abschied von Weltmeister Bastian Schweinsteiger ein 2:0. Max Meyer und Mesut Özil waren in dem Freundschaftsspiel im Borussia-Park die Torschützen.

Leroy Sané steht vor seinem 75. Länderspiel. Foto: Federico Gambarini/dpa

WM-Kader: Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer ist mit 124 Länderspielen der erfahrenste Akteur im 26-Mann-Kader. Der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München wird aber wegen seiner Wadenprobleme gegen Finnland noch nicht sein Comeback im DFB-Tor feiern. Neuer war nach der Heim-EM 2024 eigentlich zurückgetreten.

Jubiläum: Mehr als 100 Länderspiele kann neben Rückkehrer Neuer auch Kapitän Joshua Kimmich vorweisen. Der 31-Jährige steht vor dem 109. Einsatz. Hinter dem Bayern-Duo folgen Real-Profi Antonio Rüdiger (82 Spiele) und Leroy Sané. Der 30 Jahre alte Offensivspieler von Galatasaray Istanbul könnte gegen Finnland zum 75. Mal für Deutschland auflaufen. Leon Goretzka steht vor dem 70. Länderspiel.

Torschützen: Nur fünf Akteure im deutschen WM-Aufgebot können eine zweistellige Trefferzahl vorweisen. Kai Havertz ist mit 21 Toren der erfolgreichste. Der Angreifer des FC Arsenal fehlt aber in Mainz, weil er einen Tag zuvor mit seinem Verein das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestreitet. Hinter Havertz folgen Leroy Sané (16 Tore), Leon Goretzka (15), Florian Wirtz und Joshua Kimmich (je 10). Die 23 Feldspieler im DFB-Kader kommen insgesamt auf 98 Treffer.