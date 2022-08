Köpenicker jubeln über zweiten Saisonsieg. Freiburg feiert Derbyerfolg gegen den VfB und Terodde patzt vom Punkt.

1. FC Union Berlin - RB Leipzig

Leipziger Krise

Domenico Tedesco steckte nachdenklich beide Hände in die Hosentaschen, seine Spieler diskutierten noch auf dem Platz kopfschüttelnd. RB Leipzig hat nach einem 1:2 (0:2) bei Union Berlin nur zwei Punkte aus drei Spielen auf dem Konto. Der effiziente Europa-League-Teilnehmer kann nach dem zweiten Saisonerfolg hingegen hochzufrieden sein. Dank der Treffer von Jordan Siebatcheu (32.) und Sheraldo Becker (38.) schien sogar lange der Sprung an die Tabellenspitze möglich - Willi Orban (84.) verhinderte dies mit dem Anschlusstreffer. Erstmals für Gefahr sorgte Union. Julian Ryerson schloss aus dem Rückraum ab, Mohamed Simakan rettete auf der Linie (15.). Bei Werners Pfostentreffer (19.) waren die Berliner im Glück. Ein Foul an ihm wurde nicht geahndet. Leipzig bestimmte weiter das Geschehen – doch es traf Union. Die Köpenicker spielten einen Konter über Becker und Siebatcheu perfekt aus. Unions schnelles Umschaltspiel nach Balleroberungen funktionierte bestens. Becker erhöhte nach starker Einzelleistung. Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Union verdiente sich den Sieg.

VfB Stuttgart - SC Freiburg

Erfolgreicher Festtag

Christian Streich blickte ganz nüchtern auf sein Jubiläum. „Ich habe viel Schönes erlebt“, sagte der Trainer . „Es hat seinen Preis gekostet. Das kostet auch Kraft über die Jahre.“ Der Samstag gehörte jedoch zu den besseren von vielen guten Tagen: Freiburg gewann beim VfB Stuttgart 1:0 (1:0). Streich konnte zufrieden sein, was er aber recht selten ist. Vincenzo Grifo brachte den SC früh in Führung (11.) und sicherte den zweiten Saisonsieg. Doch zunächst hatte der VfB mehr vom Spiel, die Schwaben waren aktiver als der SC. Umso überraschender fiel die Führung: Nach Flanke von Kiliann Sildillia staubte Grifo am langen Pfosten ab. Die VfB-Defensive sah nicht gut aus. Der anfängliche Schwung des VfB war erst einmal dahin. Freiburg agierte nun überlegen und hätte durch Michael Gregoritsch (30.) nachlegen können. Erst danach kam der VfB wieder etwas auf. Die beste Gelegenheit vor der Pause zum Ausgleich verhinderte Flekken, der einen Kopfball von Mavropanos klasse parierte (35.). Nach der Pause war Stuttgart bemüht, fand aber kaum Lücken. Freiburg stand weitestgehend stabil und lauerte auf Konter.

VfL Wolfsburg - Schalke 04

Terodde glücklos

Dritter Anlauf, wieder kein Sieg: Die Wolfsburger Profis und ihr Trainer Niko Kovac konnten es nicht fassen. Während die Schalker Aufsteiger das 0:0 beim selbst ernannten Europacup-Anwärter mit ihren Fans wie einen Sieg feierten, stemmten Kapitän Maximilian Arnold und seine Mitspieler die Hände in die Hüften und blickten ins Leere. Dabei hatte der VfL sogar Glück, dass Gäste-Angreifer Simon Terodde kurz vor der Pause gleich zwei Elfmeter verschoss. „Am Ende sehe ich scheiße aus, ich übernehme die Verantwortung“, sagte Terodde im Anschluss. Im zweiten Durchgang bestimmten dann die Wolfsburger die Begegnung und kamen durch Jakub Kaminski (55.), Maxence Lacroix (56.) und den eingewechselten Max Kruse (62.) zu guten Gelegenheiten, scheiterten aber an der Hintermannschaft der Schalker. Ein vermeintlicher Treffer von Josuha Guilavogui wegen Abseitsstellung nach Ansicht der Videobilder nicht gegeben wurde (66.). „Wir haben – glaube ich – in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Leistung gesehen, in der ersten Halbzeit eine ordentliche“, erklärte Kovac.

Mönchengladbach - Hertha

Farke kommt an

Auch der kleine Zwist um den Elfmeterschützen konnte die gute Laune im Borussia-Park nicht trüben. Eine Woche vor dem Top-Duell beim FC Bayern München bejubelten die Fans von Borussia Mönchengladbach die Erfolgsserie. „Diese sieben Punkte kann uns keiner nehmen. Das haben die Fans verdient, sie dürfen auch groß denken“, befand Trainer Daniel Farke am Freitagabend nach dem 1:0 (1:0) gegen Hertha BSC. Er betonte: „Wir sind weit davon entfernt, eine Spitzenmannschaft zu sein. In unserer Situation ist jeder Punkt Gold wert.“

Trotz aller Wechselspekulationen hat Farke sein Team schon längst mitgenommen. Am Ende halfen dann ein Handelfmeter von zweien und wie schon im ersten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Platzverweis. Um die Ausführung des zweiten Elfmeters, der eine Gelb-Rote Karte für den Berliner Filip Uremovic (69.) zur Folge hatte, gab es Unstimmigkeiten zwischen Jonas Hofmann, der schließlich schoss und scheiterte, sowie Marcus Thuram und Alassane Plea, der den ersten Strafstoß verwandelte (34.). Pléa hätte auch gerne den zweiten geschossen.