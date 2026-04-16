Vom Weltstar zum Clubbesitzer: Messi investiert in einen Fünftligisten bei Barcelona. Immerhin: Einige Fußballstars hat UE Cornellà schon hervorgebracht.

Barcelona (dpa) - Lionel Messi hat den spanischen Fußball-Fünftligisten UE Cornellà gekauft. Argentiniens 38 Jahre alter Weltmeister habe den Kauf offiziell abgeschlossen und ist damit neuer Eigentümer des Clubs, teilte der Verein aus der Nähe von Barcelona mit. Über das finanzielle Engagement Messis machte UE Cornellà keine Angaben. Bei dem Projekt gehe es um eine langfristige Vision.

Messi, der aktuell beim US-Club Inter Miami unter Vertrag steht, spielte insgesamt 21 Jahre für den FC Barcelona. Zunächst in der berühmten Jugendakademie «La Masia», später erfolgreich für die Profis. Dass er nun einen katalanischen Club übernehme, wertete UE Cornellà als Zeichen seiner Verbundenheit zu der Region.

Auch ein Europameister spielte schon für UE Cornellà

Der 1951 gegründete Fünftligist hat sich in der Nachwuchsarbeit einen guten Ruf erarbeitet. So spielten spätere Top-Profis wie Spaniens 2012er-Europameister Jordi Alba (37), der aktuelle Barça-Verteidiger Gerard Martín (24) oder Arsenal-Torwart David Raya (30) zumindest in der Jugend für UE Cornellà.