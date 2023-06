Ein Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sieht Turnierdirektor Philipp Lahm die Stimmung aufgrund der aktuellen Krise bei der deutschen Nationalmannschaft nicht gefährdet.

Hamburg (dpa) - «Es ist ja noch ein bisschen hin», sagte der 39-Jährige in Hamburg. «Da sind noch genügend Spiele, um die Aufbruchsstimmung zu erzeugen.» Eine starke Nationalmannschaft sei aber nicht nur für eine Heim-EM, sondern für alle Wettbewerbe wichtig, sagte Lahm. Trotzdem wäre es «natürlich hilfreich, wenn die deutsche Nationalmannschaft ab September wieder erfolgreicher Fußball spielen würde.»

Das Eröffnungsspiel der EM findet am 14. Juni 2024 in München statt - das Finale steigt einen Monat später in Berlin. Lahm hatte die Nationalmannschaft lange Jahre als Kapitän angeführt und hatte mit ihr unter anderem die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gewonnen.



Nach den drei jüngsten sieglosen Testspielen der Nationalmannschaft ist die Verunsicherung in Fußball-Deutschland groß. Auch Trainer Hansi Flick steht in der Kritik.