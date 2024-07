Am 13. Juli 2014 schreiben Philipp Lahm und Thomas Müller in Rio de Janeiro deutsche Fußball-Geschichte. Am Jubiläum erinnern sie sich daran zurück.

Berlin (dpa) - Mit Stolz hat Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm auf den Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Finale vor genau zehn Jahren zurückgeblickt. «Jede Generation hat ihre eigene Geschichte. Unsere begann 2010 und fand ihren glanzvollen Höhepunkt in der magischen Nacht von 2014 in Rio», schrieb Lahm beim Kurznachrichtendienst X: «Zehn Jahre sind vergangen, aber der Moment, als wir den WM-Pokal in den Himmel hoben, bleibt für immer unvergessen.»

Auch Thomas Müller postete am Jubiläum des vierten deutschen WM-Titels eine Nachricht an die Fans. Der 1:0-Sieg am 13. Juli 2014 im Endspiel gegen Argentinien durch ein Tor von Mario Götze in der Verlängerung sei «einer der besten Momente in meinem Leben» gewesen, schrieb der Profi des FC Bayern München ebenfalls auf X.