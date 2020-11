Leipzig (dpa) - Der Frankfurter Kevin Trapp steht beim Länderspiel am Mittwoch (20.45/RTL) gegen Tschechien im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Auch die Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und Robin Koch von Leeds United sowie der Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt werden in der Startformation stehen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag auf der Pressekonferenz bekannt. Der Coach ließ auch durchblicken, dass der Ex-Freiburger Luca Waldschmidt wohl im Sturm beginnen wird.

Unschlüssig ist Löw noch, ob Ilkay Gündogan von Beginn an auflaufen wird. „Bei Ilkay muss ich es noch sehen, weil er am Sonntagabend bei einem sehr intensiven Spiel auf dem Platz war und Samstag und Dienstag eine Schlüsselposition einnehmen wird“, sagte Löw mit Blick auf Gündogans Einsatz für Manchester City im Topspiel gegen den FC Liverpool (1:1) und die anstehenden deutschen Partien in der Nations League.

In dem Testspiel gegen Tschechien wird Löw noch viele Stammkräfte wie Kapitän Manuel Neuer schonen. Diese Akteure sollen dann in den Nations-League-Spielen gegen die Ukraine und Spanien wieder ins Team rücken.

Abwehrspieler Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain ist unterdessen wegen Adduktorenproblemen abgereist. Ein Einsatz von Robin Gosens von Atalanta Bergamo macht laut Löw wegen muskulärer Probleme auch wenig Sinn. Dazu steht hinter Benjamin Henrichs von RB Leipzig wegen Problemen an der Patellasehne ein Fragezeichen.

Löw mahnte nach dem Ausfall von Joshua Kimmich vor weiteren Verletzungen der extrem beanspruchten Fußball-Profis gewarnt und ein Umdenken bei der Terminplanung an. „Wenn wir Trainer nicht die höchste Vorsicht walten lassen, haben die, die es nicht machen, im nächsten Jahr ein großes Problem. Die für den Terminplan verantwortlich sind, müssen Entscheidungen treffen, da der Terminkalender generell zu voll ist“, sagte der Bundestrainer.

Die Belastungsproblematik sei nach dem aktuellen Dreierpack der DFB-Elf nicht beendet, sondern würde sogar „noch größer“. Gerade die Wintermonate würden alle vor eine große Herausforderung stellen. „Man merkt schon, es ist ein schmaler Grat, kalte Monate, schwierige Bedingungen außen, auch im Training und Spiele im Drei-Tage-Rhythmus“, mahnte der DFB-Chefcoach. „Da muss jeder Trainer klug handeln, wenn er im März, April frische, körperlich gesunde Spieler haben will“, sagte Löw.

Die wegen der Corona-Pandemie praktisch ausfallende Winterpause verschärfe die Probleme. Die Spieler hätten eine „körperlich wie emotional kurze Vorbereitung“ und würden „ständig getrieben“. Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid und Manchester City nannte Löw explizit als Vereine, denen eine komplizierte Zeit bevorstünde.

Bayern-Profi Kimmich hatte sich seinen Meniskusriss im Zweikampf mit Dortmunds Erling Haaland zugezogen, was keine Belastungsgründe haben muss. Dennoch monierte Löw grundsätzlich: Man müsse „die Saison so gestalten, dass es vernünftig ist. Wenn wir das nicht machen, haben wir im nächsten Jahr ein Riesenproblem.“ Er selbst verzichtet gegen Tschechien auf sieben Stammkräfte um Kapitän Manuel Neuer und baut auf diese erst in den Nations-League-Pflichtspielen gegen die Ukraine und Spanien.

