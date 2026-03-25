Fußball Löw hat klare Meinung zur Kimmich-Position im DFB-Team

Joachim Löw
Ex-Bundestrainer Löw hält Kimmich als Rechtsverteidiger für die richtige Entscheidung im DFB-Team. (Archivfoto)

Joachim Löw verhalf Joshua Kimmich einst zum Debüt in der Nationalmannschaft. Inzwischen ist sein einstiger Schützling Kapitän, spielt aber auf einer anderen Position als im Verein. Was sagt Löw dazu?

Berlin (dpa) - Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat sich in die Debatte um die beste Position von Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich auf dem Spielfeld eingeschaltet. Beim FC Bayern München ist Kimmich als Sechser im Mittelfeld gesetzt, DFB-Coach Julian Nagelsmann plant mit ihm aber als rechter Verteidiger. «Ich glaube, dass Joshua aktuell auf jeder der beiden Positionen auf Weltklasse-Niveau spielt», sagte Löw in einem Interview der «Sport Bild».

Der 66-Jährige, der Deutschland 2014 zum WM-Titel geführt hatte, unterstützt Nagelsmanns Vorgehen. «Momentan würde ich sagen: Da wir im zentralen Mittelfeld Spieler haben, die das Niveau haben, um ganz nach oben zu kommen, ist Joshua rechts auf der richtigen Position. Denn bei den Rechtsverteidigern tun wir uns schwer», sagte Löw. Unter ihm als Bundestrainer hatte Kimmich als Rechtsverteidiger angefangen, später aber auch immer wieder im Mittelfeld gespielt.

Löw findet Goretzkas Nominierung gut

Auch zur Nominierung von Leon Goretzka, der beim FC Bayern derzeit keinen Stammplatz hat, äußerte sich Löw. «Seine Nominierung verstehe
ich. Leon ist gut, er ist ein Spieler, von dem man Stabilität erwarten darf», sagte er. «Das ist okay, ich glaube, das reicht so. Und das vielleicht Wichtigste: Auf den Leon ist Verlass. (Aleksandar, Anm.) Pavlovic ist auch sehr gut, keine Frage. Und gerade bei Bayern braucht man eben Spieler, die dann auch gleichwertig ersetzt werden können. Auf Leon würde ich bei der WM sicherlich setzen, absolut.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
FC Bayern München DFB Julian Nagelsmann Joshua Kimmich Leon Goretzka Joachim Löw Alle Themen
x