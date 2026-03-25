Joachim Löw verhalf Joshua Kimmich einst zum Debüt in der Nationalmannschaft. Inzwischen ist sein einstiger Schützling Kapitän, spielt aber auf einer anderen Position als im Verein. Was sagt Löw dazu?

Berlin (dpa) - Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat sich in die Debatte um die beste Position von Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich auf dem Spielfeld eingeschaltet. Beim FC Bayern München ist Kimmich als Sechser im Mittelfeld gesetzt, DFB-Coach Julian Nagelsmann plant mit ihm aber als rechter Verteidiger. «Ich glaube, dass Joshua aktuell auf jeder der beiden Positionen auf Weltklasse-Niveau spielt», sagte Löw in einem Interview der «Sport Bild».

Der 66-Jährige, der Deutschland 2014 zum WM-Titel geführt hatte, unterstützt Nagelsmanns Vorgehen. «Momentan würde ich sagen: Da wir im zentralen Mittelfeld Spieler haben, die das Niveau haben, um ganz nach oben zu kommen, ist Joshua rechts auf der richtigen Position. Denn bei den Rechtsverteidigern tun wir uns schwer», sagte Löw. Unter ihm als Bundestrainer hatte Kimmich als Rechtsverteidiger angefangen, später aber auch immer wieder im Mittelfeld gespielt.

Löw findet Goretzkas Nominierung gut

Auch zur Nominierung von Leon Goretzka, der beim FC Bayern derzeit keinen Stammplatz hat, äußerte sich Löw. «Seine Nominierung verstehe

ich. Leon ist gut, er ist ein Spieler, von dem man Stabilität erwarten darf», sagte er. «Das ist okay, ich glaube, das reicht so. Und das vielleicht Wichtigste: Auf den Leon ist Verlass. (Aleksandar, Anm.) Pavlovic ist auch sehr gut, keine Frage. Und gerade bei Bayern braucht man eben Spieler, die dann auch gleichwertig ersetzt werden können. Auf Leon würde ich bei der WM sicherlich setzen, absolut.»