Fußball Läuft ein Sänger-Sohn bald für die «Löwen» auf?

Phil Collins
Spielt sein Sohn bald für den TSV 1860 München? Musiker Collins. (Archivbild)

Spielt der Sohn eines Musik-Stars bald für den TSV 1860 München? Es wird über den Zugang von Mathew Collins spekuliert. Der Verein muss trotz Sorgen den Kader planen.

München (dpa) - Rund um den TSV 1860 München wird über den Sohn eines prominenten Musikers als Neuzugang spekuliert. Wie die «Bild» berichtet, soll Mathew Collins, Sohn von Phil Collins, bei den «Löwen» ein Probetraining absolvieren.

Der 21-Jährige stand in der vergangenen Saison in Österreich beim SV Austria Salzburg unter Vertrag. Der in der Schweiz geborene Mittelfeldspieler Mathew Collins kam für Salzburg in vier Zweitliga-Einsätzen zu 33 Minuten Spielzeit. Dazu lief er einmal im Pokal auf.

Aktuell müssen die Münchner die Kaderplanung mit Sorgen um die Drittliga-Lizenz vorantreiben. Spekulationen zufolge fehlen den «Löwen» 2,7 Millionen Euro für die Lizenz. Bis zum 3. Juni muss beim Deutschen Fußball-Bund die Zahlungsfähigkeit nachgewiesen werden. Damit droht dem Traditionsverein der Sturz in die vierte Fußball-Liga.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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