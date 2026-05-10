Der Vater von Hansi Flick ist gestorben. Der FC Barcelona zeigt Mitgefühl – und spanische Medien wollen wissen, ob Flick beim Clásico auf der Bank sitzt oder nicht.

Barcelona (dpa) - Ex-Bundestrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater. Das teilte der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Clásico gegen Real Madrid mit. «Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei», schrieb der Verein auf X.

Spanische Medien berichteten, Flick wolle dennoch am Abend im Topspiel der spanischen Liga gegen Real an der Seitenlinie stehen. Der deutsche Coach sei im Teamquartier im Hotel Torre Melina und werde beim Clásico sein Team betreuen, schrieb beispielsweise «Mundo Deportivo».

Barça kann mit einem Punktgewinn den Meistertitel perfekt machen. Die Katalanen liegen elf Punkte vor Real.