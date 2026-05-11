Weil der NAC Breda aus der niederländischen Eredivisie absteigt, sorgen die Fans des Vereins für einen Eklat. Trotz des Abbruchs der Partie gegen Heerenveen bleiben die Punkte aber wohl in Breda.

Heerenveen (dpa) - Kurioses Urteil nach Spiel-Abbruch: In der niederländischen Eredivisie werden die letzten acht Minuten des Duells zwischen Absteiger NAC Breda und dem SC Heerenveen heute Nachmittag (14.30 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgeholt. Diese ungewöhnliche Entscheidung traf der niederländische Fußballverband, nachdem die Partie am Sonntag wegen zahlreicher Pyro-Vergehen von Breda-Fans nicht beendet werden konnte.

Schiedsrichter Sander van der Eijk hatte die Begegnung in der 82. Minute beim Stand von 2:0 für Breda abgebrochen, weil Anhänger der Gastgeber wiederholt Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geworfen hatten. Normalerweise werden Spiele, die wegen solcher Vorfälle abgebrochen werden müssen, am Grünen Tisch nachträglich für die gegnerische Mannschaft gewertet. Nicht so in diesem Fall.

Auslöser für die Ausschreitungen der Breda-Fans war die Nachricht vom feststehenden Abstieg ihres Teams, der durch die Ergebnisse der Konkurrenz während der Partie besiegelt worden war. Durch den 3:0-Sieg von Telstar gegen Heracles Almelo und das 1:1 des FC Volendam gegen Excelsior Rotterdam kann sich Breda mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Lewis Holtby am letzten Spieltag nicht mehr retten und muss dem seit Wochen als erster Absteiger feststehenden Tabellenletzten Heracles Almelo in die Zweitklassigkeit folgen.