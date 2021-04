Bordeaux/Paris (dpa) - Auch dank des 15. Saisontreffers von Ex-Bundesliga-Torjäger Kevin Volland ist die AS Monaco mit Trainer Niko Kovac bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1 herangerückt.

Die Monegassen siegten bei Girondins Bordeaux 3:0 (1:0) und weisen als Dritter nun 68 Punkte auf. Spitzenreiter bleibt OSC Lille (70) trotz des Patzers gegen den SC Montpellier am Freitag (1:1). Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain (69) ist nach dem glücklichen 3:2 (0:0) gegen AS St. Etienne Zweiter.

Volland brachte Monaco in der 29. Minute in Führung, Gelson Martins (47.) und Stevan Jovetic (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Kovac-Elf hat nur eines ihrer letzten 18 Liga-Spiele verloren.

Paris kam fünf Tage nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League gegen den FC Bayern München nach einer torlosen ersten Halbzeit und einer turbulenten Schlussphase mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch zum Sieg. Torjäger Kylian Mbappé (79. und 87./Foulelfmeter) und Mauro Icardi (90.+5) schossen die Gastgeber zum Sieg. Denis Bouanga (77.) und Romain Hamouma (90.+2) hatten für St. Etienne getroffen. Bei Paris stand der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf und spielte durch, Julian Draxler kam nicht zum Einsatz.

