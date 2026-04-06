Der FC Bayern ist mit Harry Kane nach Madrid gereist. Ein Einsatz des Torjägers gegen Real zeichnet sich ab - ist aber noch nicht fix. Trainer Vincent Kompany sagt, was für ihn das Wichtigste ist.

Madrid (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany verlängert das Rätselraten um einen Einsatz von Torjäger Harry Kane im großen Champions-League-Duell mit Real Madrid bis zum letzten Moment. «Wir warten ab bis morgen, dann werden wir eine Entscheidung treffen», sagte der 39 Jahre alte Belgier nach der Anreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) im Bernabéu-Stadion.

Die Vorzeichen sind aber so, dass Kane trotz seiner Probleme am Sprunggelenk auflaufen kann. «Harry ist wieder dabei. Er hat trainiert. Und er hat keinen großen Rhythmusverlust. Das ist positiv», berichtete Kompany in Madrid.

Kompany: «Ich möchte einfach, dass wir gewinnen»

Kompany fiebert seinem 100. Pflichtspiel als Bayern-Coach entgegen. «Wir bereiten uns auf die beste Version von Real Madrid vor», sagte er. «Es ist für mich das Wichtigste, dass wir den vollen Fokus haben auf das schwierigste Spiel, das du in Europa haben kannst. Ich möchte einfach, dass wir gewinnen, dass die Mannschaft hier keine Angst hat und zeigt, was wir können.»

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich hob rund 25 Stunden vor dem Anpfiff ebenfalls die herausragende Bedeutung von Kane für das Münchner Team hervor. «Wie viele Kisten hat Harry diese Saison schon gemacht? 40? 50?» Es sind 48 in 40 Pflichtspielen.

Kimmich: Harry ist ein absoluter Leader

Der Engländer sei aber viel mehr als nur ein Torjäger. «Harry ist nicht nur ein Vollstrecker, ein reiner Egoist. Er ist ein absoluter Leader für uns.» Kane stelle stets den Teamerfolg über alles. Darum sei es wichtig, dass der Engländer auf dem Platz stehe. Kimmich möchte endlich mal gegen Real weiterkommen.

Joshua Kimmich spricht im Bernabéu-Stadion über das große Duell mit Real Madrid. Foto: Peter Kneffel/dpa

«Für mich sind Real Madrid und Bayern München die größten Clubs auf der Welt. Wenn du gegen Real gewinnen willst, musst du von der Mentalität auf einem Top-Level sein, aber auch taktisch. Die Atmosphäre hier ist speziell, das Publikum, das Stadion. Hier gelten andere Gesetze», sagte Kimmich.

Ein großer Unterschied zu den vergangenen verlorenen K.o.-Duellen sei aber, dass diesmal das Rückspiel in München stattfinde: «Morgen ist die erste Runde, aber es ist noch nicht die entscheidende Runde.»