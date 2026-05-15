Wie geht es weiter mit Bayern-Kapitän Manuel Neuer? Die Verkündung seiner Vertragsverlängerung steht unmittelbar bevor. Spannender ist die WM-Frage. Der Vereinstrainer äußert sich.

München (dpa) - Bayern-Coach Vincent Kompany will sich nicht mit Ratschlägen in die bevorstehende WM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann einmischen. Trotzdem hat er sich nach neuen Vorzeichen für ein mögliches Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer sportlich klar positioniert.

«Der FC Bayern ist deutscher Meister - und wir haben den besten deutschen Torwart», sagte Kompany vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Damit habe er beantwortet, was der 40 Jahre alte Neuer «für mich, für uns, für diesen Verein geleistet hat».

Nach Medienberichten erwägt Nagelsmann auf der Torhüterposition doch noch ein Umdenken zugunsten Neuers, der nach der Heim-EM 2024 seine DFB-Karriere beendet hatte. Zu Nagelsmann bemerkte Kompany: «Ich würde ihm die Ruhe geben, seinen Kader zu bauen.»

«Manu ist top» - Neuer Vertrag bis 2027

Nagelsmann hatte sich eigentlich nach der nächsten Verletzung von Marc-André ter Stegen auf den Hoffenheimer Oliver Baumann (35) als Nummer eins bei der WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA festgelegt. Er wird sein 26-Mann-Aufgebot am kommenden Donnerstag in Frankfurt bekanntgeben.

Neuer wird nach dem Spiel gegen Köln zum 13. Mal die Meisterschale in Händen halten. Er ist damit Spieler-Rekordmeister neben Ex-Bayern-Kollege Thomas Müller. Und es muss nicht das letzte Meister-Jahr sein.

Denn der FC Bayern wird nach allen vorliegenden Information den Vertrag mit dem 2011 vom FC Schalke 04 verpflichteten Torwart noch einmal bis Mitte 2027 verlängern. «Wir reden - und es sieht gut aus», sagte Sportvorstand Max Eberl eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart.

Auch Eberl sieht Neuer nach wie vor auf allerhöchstem Niveau. «Manu ist top. Wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, dann ist das schon sehr besonders.»