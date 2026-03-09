Harry Kane ist beim FC Bayern im Achtelfinale der Champions League zurück. Doch in welcher Rolle? Trainer Vincent Kompany legt sich nicht fest. Einen Profi schmerzt eine Bergamo-Begegnung immer noch.

München (dpa) - Trainer Vincent Kompany hat einen Startelfeinsatz von Torjäger Harry Kane im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo offen gelassen. «Harry Kane hat das Training eigentlich sehr gut überstanden. Jetzt müssen wir noch eine Entscheidung treffen, was für morgen das Beste ist», sagte Kompany am Abend vor dem Spiel. Englands Nationalmannschaftskapitän hatte beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach wegen einer Wadenverletzung aussetzen müssen.

Kompany: Wir müssen es noch entscheiden

«Wichtig ist erstmal, dass er dabei ist im Kader und eine Rolle spielen kann. Ob von Anfang an oder nicht, müssen wir entscheiden», sagte der belgische Trainer eine gute Woche vor dem Rückspiel in München. Nicht dabei ist am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim ersten Duell zwischen dem FC Bayern und Bergamo überhaupt Kapitän Manuel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses. Er wird wie im Achtel- und Viertelfinale der Vorsaison von Jonas Urbig vertreten.

«Der Junge baut schon eine gute Menge Erfahrung auf», sagte Kompany. «Aber es geht noch nicht über Jonas, es geht über die Gesamtleistung unserer Mannschaft. Jonas ist ein Teil davon und muss keine andere Rolle spielen.»

Spielt Harry Kane von Beginn an? Foto: Philippe Ruiz/dpa

Das wurmt zwei Bayern-Stars immer noch

Schlechte Erinnerungen hat Bayern-Verteidiger Josip Stanisic an Atalanta. Mit Bayer Leverkusen verlor der heute 25-Jährige im Mai 2024 das Endspiel in der Europa League klar mit 0:3. «Das ärgert mich natürlich, das wäre schön gewesen, das war eine einmalige Gelegenheit. Wenn man in einem Endspiel ist, will man auch gewinnen», sagte der Kroate. «Für mich spielt das folgende Rolle: Dass ich keinesfalls nochmal gegen Atalanta verlieren möchte - da spreche ich auch für Jonathan Tah.» Bayern-Abwehrchef Tah spielte damals ebenfalls für Leverkusen.

Verlor einst mit Leverkusen gegen Bergamo: Bayern-Verteidiger Stanisic. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Der Gegner habe die Spielweise nicht entscheidend geändert, sagte Stanisic und nannte, was den Gastgeber auszeichnet. «Ganz klar einfach die Aggressivität von der ersten Sekunde an. Sie stecken auch nie zurück. Jeder Zweikampf wird zu 110 Prozent geführt und dem werden wir uns einfach stellen müssen.»

Bergamo hatte in den Playoffs Borussia Dortmund ausgeschaltet. Atalanta präsentierte sich zuletzt wiederholt als schwieriger Gegner für die Bundesliga-Clubs. Seit Anfang 2024 gewann Bergamo vier der letzten fünf Begegnungen mit Mannschaften aus Deutschland.