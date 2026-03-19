Fußball Kompany freut sich auf «fantastisches» Duell mit Real

Atalanta Bergamo - Bayern München
Vincent Kompany beim Spiel gegen Bergamo.

Bayern-Trainer Kompany freut sich auf «Top-top-top-Level-Fußball» gegen Real Madrid. Die UEFA hat das Viertelfinale schon zeitgenau angesetzt. Und wer ist Favorit?

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany freut sich auf zwei große Fußball-Abende im K.o.-Duell mit Real Madrid in der Champions League. Das Viertelfinale sei «fantastisch», sagte Kompany nach dem 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo. «Das muss einfach für den Fußball gut sein. Es ist Top-top-top-Level-Fußball jetzt», schwärmte der Belgier.

Das Hinspiel findet am Dienstag, 7. April (21.00 Uhr), in Madrid statt. Die entscheidende zweite Partie steigt am Mittwoch, 15. April (21.00 Uhr), in der Allianz Arena.

Angesprochen auf den Favoriten in dem Europapokal-Klassiker entgegnete Kompany: «Ich habe keine Lust, in einer Pressekonferenz zu entscheiden, wer Favorit ist. Beide Mannschaften haben so viel Qualität.» Das Ziel sei natürlich der Halbfinaleinzug. «Am Ende möchte ich gerne siegen», sagte Kompany.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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