Fußball Kompany als TV-Experte bei der WM? Bayern-Coach muss lachen

Vincent Kompany
Vincent Kompany jubelt ausgelassen über den Gewinn der Meisterschaft. (Archivbild)

Englische TV-Sender haben sich offenbar um Bayern-Coach Vincent Kompany als WM-Experte bemüht. Doch der war nicht interessiert. Nun verrät er den gewichtigen Grund.

München (dpa) - Lieber WM-Einsatz oder Familienfrieden? Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat belustigt auf die Idee reagiert, er könnte im Sommer als TV-Experte bei der Fußball-Weltmeisterschaft arbeiten. «Keine Chance, keine Chance», sagte der Belgier und verwies sofort auf private Verpflichtungen. «Was soll ich als TV-Experte in meinem Urlaub? Dann habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München. Gar keine Chance!»

Die britische Zeitung «Daily Mail» hatte zuvor berichtet, dass sich unter anderem die BBC und ITV um Kompany als Experten bemüht hätten. Die Sender zeigen die WM-Partien in Großbritannien und hatten gehofft, dank Kompany unter anderem Interessantes über England-Kapitän Harry Kane zu erfahren. Kompany und der Stürmer sind bei Bayern im zweiten Jahr erfolgreich. Vor seiner Trainerkarriere war der Belgier sporadisch als TV-Experte aktiv.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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