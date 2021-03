Paris (dpa) - Trotz des Achtelfinal-Aus in der Champions League ist ein Verbleib von Lionel Messi beim FC Barcelona über die Saison hinaus für Trainer Ronald Koeman weiter denkbar.

„Leo sieht seit einiger Zeit, dass sich das Team dank der ganzen Veränderungen verbessert“, sagte Koeman nach Angaben der Uefa nach dem 1:1 gegen Paris St. Germain, das nach dem 1:4 im Hinspiel die Saison in der Königsklasse für die Katalanen beendete. „Insbesondere haben wir junge Spieler mit großartiger Qualität. Vor uns liegt eine großartige Zukunft. Leo kann keine Zweifel daran haben, was die Zukunft für dieses Team bereithält“, sagte Koeman am Mittwochabend in Paris.

Barça hatte zahlreiche Chancen und hätte das Rückspiel mindestens gewinnen können, nutzte aber nur eine Gelegenheit durch Messi in der 37. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vergab der Argentinier zudem einen Elfmeter. Für Paris traf Kylian Mbappé in der 30. Minute zur Führung.

Messis Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Im vergangenen Sommer hatte er mit aller Macht versucht, den Club zu verlassen.

