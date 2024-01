Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann will mit Südkorea bei der Fußball-Asienmeisterschaft triumphieren. Er startet mit einem Sieg. Wie einst Landsmann Uli Stielike.

Al-Rajjan (dpa) - Jürgen Klinsmann hat mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft das Auftaktspiel beim Asien-Cup gewonnen.

Sein favorisiertes Team setzte sich gegen die Auswahl Bahrains mit 3:1 (1:0) durch. Inbeom Hwang erzielte im Jassim-bin-Hamad-Stadion in Al-Rajjan in der 38. Minute das Führungstor für den WM-Vierten von 2002. Kangin Lee sorgte mit einem Doppelpack (56./68.) für die Entscheidung.

Bahrain hatte zwischenzeitig durch Abdullah Al Hashash (51.) ausgeglichen. Klinsmann setzte bei den Südkoreanern die Bundesliga-Legionäre Minjae Kim vom FC Bayern München, Jaesung Lee vom FSV Mainz 05 und Wooyeong Jeong vom VfB Stuttgart ein.

Südkorea mit siebtem Sieg in Serie

Dem ehemaligen Weltmeister als Spieler gelang damit wie einst Uli Stielike mit der südkoreanischen Mannschaft bei der Asien-Meisterschaft ein erfolgreicher Einstand. Dieser war 2015 am Ende Zweiter hinter dem damaligen Gastgeber Australien geworden. Der ebenfalls frühere deutsche Nationalspieler hatte die Auswahl Südkoreas von 2014 bis 2017 betreut.

Klinsmann hat den Job in Asien Anfang des vergangenen Jahres übernommen. Gleich zu Beginn hatte er sich das Ziel gesetzt, den Asien-Cup zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren wieder nach Südkorea zu holen. Mit dem Erfolg über Bahrain schaffte die Mannschaft den siebten Sieg in Serie. Weitere Gruppengegner Südkoreas sind am Samstag Jordanien und am Donnerstag nächster Woche Malaysia.