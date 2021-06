London (dpa) - Jürgen Klinsmann hat sich erneut als möglicher Nachfolger für den kürzlich entlassenen Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur, José Mourinho, ins Spiel gebracht.

Der Londoner Club habe weiterhin einen Platz in seinem Herzen, sagte der frühere Torjäger und deutsche Nationalspieler in einer BBC-Sendung, bei der er als Experte auftrat. BBC-Moderator und Ex-England-Nationalspieler Gary Lineker hatte ihn auf den freien Posten bei den „Spurs“ angesprochen.

Klinsmann spielte in den 90er-Jahren mit Unterbrechung mehrere Saisons für Tottenham und hat noch heute einen guten Ruf bei den Fans. Nach dem Rauswurf Mourinhos habe er sich bei dem Verein gemeldet, berichtete Klinsmann, aber bislang keine Rückmeldung bekommen. Er würde den Job als Trainer in Erwägung ziehen, könne es aber nicht erzwingen, so der 56-Jährige weiter.

