Manuel Neuer verletzt sich beim Comeback gegen Borussia Mönchengladbach erneut. Er fehlt den Bayern in der Champions League. Sein Vertreter ist bereit.

München (dpa) - Kapitän Manuel Neuer wird dem FC Bayern München wegen einer erneuten Verletzung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo fehlen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, erlitt der Kapitän beim 4:1 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Wegen eines Faserrisses dort hatte der bald 40 Jahre alte Torhüter schon seit Mitte Februar eine Zwangspause einlegen müssen.

Vertreter Urbig: Jeder ist bereit

Gegen Gladbach gab Neuer sein Comeback, musste aber zur Pause in der Kabine bleiben. Wie lange er jetzt aussetzen muss, prognostizierte der FC Bayern nicht. «Ich wünsche Manu eine gute Besserung. Es ist einfach schade und es tut mir leid für ihn, dass er rausmusste», sagte Vertreter Jonas Urbig. «Wir haben im Torwartteam so eine gute Konstellation, dass wir uns gegenseitig unterstützen und da ist jeder bereit.»

Der 22-Jährige wird am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in Bergamo im Münchner Tor stehen. Im Achtelfinale des Vorjahres waren die Münchner mit Urbig im Tor anstelle des damals im Hinspiel verletzt ausgewechselten Neuer gegen Bayer Leverkusen weitergekommen. Das Rückspiel gegen Bergamo findet am 18. März in München statt.

Trainer Vincent Kompany wird auch in Bergamo auf Torhüter Jonas Urbig setzen. Foto: Harry Langer/dpa

Spannende Neuer-Zukunft

«Dass Manuel nicht glücklich ist, das kann ich mir vorstellen», sagte Sportvorstand Max Eberl vor der Diagnose. «Er wird 40 im März und deswegen sind wir froh, dass wir mit Jonas und mit Ulle so gute Torhüter dahinter haben, dass du in der Halbzeit wechseln kannst und nichts verändert sich im Spiel.» Vertreter von Urbig ist Sven Ulreich.

Der Vertrag von Neuer läuft am Saisonende aus. Ob der Weltmeister von 2014 seine große Karriere um eine weitere Spielzeit verlängert, ist offen. Verein und Spieler hatten angekündigt, erst nach Neuers Geburtstag am 27. März darüber eine Entscheidung treffen zu wollen.