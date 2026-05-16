Tim Kleindienst hofft nach einer von Verletzungen geprägten Saison auf eine WM-Teilnahme. Er ist wieder fit. Für einen Teamkollegen könnte der Traum von der Weltmeisterschaft vorbei sein.

Mönchengladbach (dpa) - Stürmer Tim Kleindienst hofft auf eine überraschende WM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. «Ich warte auf irgendeine Info. Die ist entweder Ja oder Nein», sagte der 30-Jährige nach seinem Kurz-Comeback für Borussia Mönchengladbach nach langer Verletzungspause. «Ich habe immer gesagt, ich habe noch keine klare Absage bekommen. Das heißt, ein Quäntchen Hoffnung ist da immer noch - aber am Ende habe ich die Entscheidung nicht.»

Kleindienst bekräftigte: «Ich bin immer bereit für Deutschland zu spielen.» Er kündigte zudem an: «Ich werde weiter mein Training hochhalten.»

Der kopfballstarke Mittelstürmer hat fast die gesamte Saison verpasst. Wegen gleich mehrerer Verletzungen reichte es nur zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Für die Nationalmannschaft hat er in sechs Partien in den Jahren 2024 und 2025 vier Tore erzielt.

Was ist mit Tabakovic?

Als Kleindienst-Vertreter bei Borussia Mönchengladbach überzeugte in dieser Spielzeit Haris Tabakovic. Der 31-Jährige, den die Borussia von Hoffenheim ausgeliehen hat, erzielte 13 Bundesliga-Tore. Tabakovic traf auch beim 4:0 gegen Hoffenheim, musste aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Sein Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Bosnien-Herzegowina droht zu platzen.

«Ich hoffe mal, dass er sich nicht ärger verletzt hat», sagte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer. «Er hat schon gesagt, dass am Fuß irgendwas passiert ist.»