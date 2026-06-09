Joshua Kimmich fordert von seinen Mitspielern vollen Einsatz für den WM-Titel – allein Wille reiche aber auch nicht, betont der DFB-Kapitän vor dem Auftakt gegen Curaçao.

Winston-Salem (dpa) - Joshua Kimmich hat nach dem Einzug ins WM-Quartier in Winston-Salem seine Kollegen eindringlich in die Pflicht genommen. «Ich hoffe, dass jeder, der hier ist, Weltmeister werden möchte», sagte der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft dem Sender MagentaTV. Großer Wille allein würde aber auch nicht reichen, sagte der Bayern-Profi.

«Aber das bringt uns auf dem Weg dahin nicht viel, wenn wir das nur möchten, sondern wir müssen jetzt etwas tun, um Spiele zu gewinnen. Damit sollten wir anfangen», betonte der 31-Jährige. Die DFB-Elf trifft zum Auftakt des XXL-Turniers am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston auf WM-Neuling Curaçao. Weitere Vorrundengegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Auch in Katar wohl gefühlt

Das WM-Hotel The Graylyn Estate und die Trainingsanlage auf dem Gelände der nahegelegene Wake Forest University hat für Kimmich eine große Bedeutung. «Ich gehe davon aus, dass es Gründe gibt, dass wir hier sind, so, dass alles top vorbereitet ist», sagte der 31-Jährige.

Garantien biete das WM-Quartier aber nicht. «Ich habe mich auch in Katar sehr heimisch gefühlt. Trotzdem sind wir am Ende nach der Vorrunde rausgeflogen» erinnerte er an das WM-Debakel vor knapp vier Jahren.

Joshua Kimmich und Julian Nagelsmann richten den Blick auf den WM-Auftakt. Foto: Federico Gambarini/dpa

Bundestrainer Julian Nagelsmann zog nach der bisherigen Vorbereitung mit den Testsiegen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) ein positives Zwischenfazit, richtete den Blick aber auch nach vorne. «Das hat immer eine Bedeutung. Am Ende sind die Spiele schon nochmal wichtiger. Aber das ist immer eine Gesamtgemengelage. Wenn du dich wohlfühlst und dich gut vorbereiten kannst, ist die Wahrscheinlichkeit für gute Spiele auch höher. Wenn du gute Spiele ablieferst, ist die Wahrscheinlichkeit für guten Erfolg höher», sagte er.