Joshua Kimmich überrascht mit Gletscherbrille, David Raum bastelt am «Doppeladler»: Was treiben die DFB-Stars im Teamhotel – und was hat es mit Pfeifenreinigern und Kulleraugen auf sich?

Winston-Salem (dpa) - Joshua Kimmich und David Raum haben im Teamhotel der Nationalmannschaft wieder ihren Spaß. Die Fußball-Freunde, die schon bei der EM für Unterhaltung gesorgt haben, probierten sich jetzt als Hobbybastler. Während Raum einen Papierflieger mit dem Namen «Doppeladler» faltet und auch mit einem gewagten Manöver von einem Bürostuhl aus starten lässt, entwickelt sich zwischen den Profis ein lustiges Gespräch.

«Wer hat Pfeifenreiniger und Kulleraugen zu Hause? Nein, Dicker, Pfeifenreiniger», erzählt Raum in einem Instagram-Video launig von einer Bastel-Show, in der diese Utensilien gebraucht wurden. Kimmich zückt wenig später eine dunkle Brille auf und sagt: «Ich habe eine Gletscherbrille bestellt».

2024 kam ein Kanarienvogel

DFB-Kapitän Kimmich und der Leipziger Raum hatten bei der Heim-EM im Gartencenter ein Bäumchen besorgt und im Teamquartier gepflanzt. Gemeinsam mit Robert Andrich, der bei der WM in den USA nicht dabei ist, adoptierten sie den Kanarienvogel Ringo. Über tierischen Zuwachs im DFB-Hotel «The Graylyn Estate» in Winston-Salem ist bisher nichts bekannt.