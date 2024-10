Für Deutschland zu spielen, sei ein Privileg, sagt Joshua Kimmich. Entsprechend klar scheint die Meinung des DFB-Kapitäns bei einer Entscheidung wie von Bernd Leno, von sich aus zu verzichten.

Herzogenaurach (dpa) - Kapitän Joshua Kimmich hat die Absage von Torwart Bernd Leno für die Nations-League-Spiele der Fußball-Nationalmannschaft zurückhaltend kommentiert - aber auch kein Verständnis geäußert. Leno sei ein absoluter «Weltklasse-Torwart», sagte Kimmich im Teamquartier in Herzogenaurach. Grundsätzlich müsse es aber immer ein Privileg sein, etwas «ganz Besonderes», in die DFB-Auswahl berufen zu werden. «Wenn einer nicht dabei sein möchte, muss er nicht kommen», sagte Kimmich.

Leno (32) hatte in der «Bild»-Zeitung erklärt, mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torwarttrainer Andreas Kronenberg telefoniert zu haben. «Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren», sagte der Torhüter des FC Fulham.

Der frühere Bundesliga-Profi kommt bislang auf neun Einsätze für die DFB-Auswahl, die an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande spielt. Er war hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen jahrelang einer der Ersatzleute. Nach Neuers Rücktritt und ter Stegens schwerer Knieverletzung wird Nagelsmann in den Oktober-Partien auf Oliver Baumann (34) und Alexander Nübel (28) setzen, die beide noch kein Länderspiel bestritten haben. Dritter Torwart im Kader ist Janis Blaswich (33.).