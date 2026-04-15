Immer wieder wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer als Nationalkeeper diskutiert. Einem Weltmeister von 2014 gefällt das gar nicht.

München (dpa) - Der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira hat die Diskussionen um eine Nationalteam-Rückkehr von Torwart Manuel Neuer mit deutlichen Worten kritisiert. «Den Oli Baumann, den killen wir gerade. Den killen wir in den Medien, wie wir hier stehen», sagte der Weltmeister von 2014 bei DAZN. «Und ich glaube, das hilft weder Julian, noch Deutschland, noch dem Jungen selber», ergänzte der 39-Jährige mit Blick auf Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torwart Oliver Baumann.

Khedira sagte zudem: «Wir schaden einem Menschen, einem Spieler, der die Nummer eins sein soll in zwei Monaten. Und das ist Oli Baumann. Das ist einfach nicht korrekt. Es ist nicht gut.»

Ballack: «Die Diskussion muss auch Baumann aushalten»

Michael Ballack sieht das etwas anders. Der frühere Weltklasse-Fußballer sagte bei der Diskussion mit Khedira vor dem Rückspiel des FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid: «Es muss auch erlaubt sein, über die besten Spieler zu diskutieren. Es ist eine Leistungsgesellschaft. Die Diskussion muss auch Baumann aushalten.»

Der 35 Jahre alte Baumann ist derzeit der Stammtorwart in der Nationalmannschaft. «Wenn er als Nummer ein zur WM geht, dann stehen auch alle hinter ihm. Das trauen ihm auch alle zu», sagte Ballack.

Der mittlerweile 40 Jahre alte Bayern-Keeper Neuer hatte 2024 seinen Rückzug aus der DFB-Elf erklärt. Nach seiner starken Leistung im Hinspiel in Madrid war die Diskussion über eine mögliche Rückkehr wieder neu entfacht worden. Allerdings patzte Neuer im Rückspiel beim frühen Gegentreffer durch Arda Güler (1. Minute).