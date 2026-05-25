Nach der verpassten Champions League müssen beim Traditionsclub nicht nur Trainer Massimiliano Allegri und Ex-Bundesliga-Profi Igli Tare als Sportdirektor gehen. Es trifft weitere Köpfe der Führung.

Mailand (dpa) - Die AC Mailand setzt nach dem Verpassen der Champions League auf einen kompletten Neustart. Der kriselnde Traditionsclub trennt sich von Cheftrainer Massimiliano Allegri und von Sportdirektor Igli Tare. Wie der Verein auf seiner Website mitteilte, müssen zudem Geschäftsführer Giorgio Furlani und der technische Direktor Geoffrey Moncada gehen.

Der Club war mit dem eingewechselten deutschen Stürmer Niclas Füllkrug durch eine 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag von den Qualifikationsrängen für die Champions League gefallen und nur Fünfter geworden. «Die enttäuschende Niederlage von gestern Abend hat diese Saison in einen eindeutigen Misserfolg verwandelt», hieß es in der Vereinsmitteilung. «Nun ist die Zeit für Veränderungen und eine tiefgreifende Neuorganisation des sportlichen Bereichs des Clubs gekommen.»

Ex-Milan-Legende Gattuso übernimmt wohl nicht

Für Allegri ist es bereits der zweite Abschied aus Mailand. In seiner ersten Amtszeit zwischen 2010 und 2014 hatte der 58-Jährige 2011 die italienische Meisterschaft gewonnen. Zur Saison 2025/26 kehrte er zurück. Auch Tare, der in den 1990er-Jahren als Fußballprofi unter anderem für Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Kaiserslautern spielte, trat sein Amt als Sportdirektor erst im vergangenen Sommer an.

Nachfolgekandidaten sind noch nicht bekannt. Ein prominenter Name dürfte es aber nicht werden: Milan-Legende Gennaro Gattuso, der zuletzt als Nationaltrainer mit Italien die WM-Qualifikation verpasste und danach zurücktrat, soll laut dem Transferexperten Fabrizio Romano bei Lazio Rom den Trainerjob von Maurizio Sarri übernehmen, der Berichten zufolge vor der Entlassung steht.