Bayern-Trainer Kompany geht beim Comeback von Jamal Musiala behutsam vor. Im Champions-League-Klassiker gegen den FC Barcelona zählt der Nationalspieler nicht zur Münchner Startelf.

Barcelona (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany geht beim Comeback von Jamal Musiala behutsam vor. Der 21 Jahre alte Fußball-Nationalspieler zählte nach seinen überwundenen Hüftbeschwerden im Champions-League-Klassiker beim FC Barcelona nicht sofort wieder zur Startelf des FC Bayern, sondern wurde vom Münchner Chefcoach als Joker eingeplant.

«Jeder weiß, wie wichtig Jamal ist», hatte Kompany am Vorabend der Partie in Barcelona gesagt. Als Trainer müsse er nach Musialas mehrwöchiger Pause genau abwägen. «Es geht auch um die nächsten 30, 40 Spiele in dieser Saison. Wir wollen nicht zu viel Risiko nehmen», erläuterte Kompany.

Auf der Zehner-Position im offensiven Mittelfeld sollte wieder Thomas Müller beginnen. Kompany änderte die Münchner Startelf im Vergleich zum 4:0 in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende ohnehin nur auf einer Position.

Palhinha für Pavlovic

Für Nationalspieler Aleksandar Pavlovic, der mit einem Schlüsselbeinbruch länger ausfallen wird, ist der Portugiese João Palhinha nun die erste Besetzung neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld. Der 29-jährige Palhinha musste lange auf seine Chance als Stammkraft warten. Der Portugiese war im Sommer für über 50 Millionen Euro aus England vom FC Fulham nach München gewechselt.