Trotz Gesprächen mit mehr als 100 Interessenten gibt es für die Whitecaps bislang keine Lösung. Das Team könnte Vancouver verlassen, da die Investoren verkaufen wollen.

Vancouver (dpa) - Der Club von Ex-Weltmeister Thomas Müller muss womöglich bald seinen Standort Vancouver verlassen. Die Whitecaps sind bei der Suche nach einem geeigneten Käufer, der das Team in der Stadt an der kanadischen Westküste hält, bislang nicht fündig geworden.

«Der Verein steht seit längerem vor bekannten strukturellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit des Stadions, dem Zugang zum Gelände und den begrenzten Einnahmen. Dies hat es erschwert, Käufer zu finden, die den Verein in Vancouver halten wollen», teilte der Club selbst mit. Nach Gesprächen mit über 100 Interessenten in den vergangenen 16 Monaten sei bislang kein tragfähiges Angebot eingegangen.

Standortwechsel als letzte Lösung

Die bisherigen Investoren wollen den Verein verkaufen. Sollte sich kein Käufer mit dem Standort Vancouver finden, ist ein Umzug in eine andere Stadt möglich. Dies ist in Nordamerika keine Seltenheit. Basketball-Champion Oklahoma City Thunder ging 2008 beispielsweise aus den Seattle SuperSonics hervor.

Die Whitecaps spielen seit 2011 in der Major League Soccer. Im vergangenen Jahr erreichten sie mit dem langjährigen Bayern-Star Müller das Finale, unterlagen dort aber gegen Inter Miami mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi.