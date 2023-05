Der brasilianische Verteidiger Marquinhos bleibt langfristig bei Frankreichs Fußball-Spitzenclub Paris Saint-Germain. Der Vertrag mit dem 29 Jahre alten Kapitän sei bis zum Juni 2028 verlängert worden, teilte PSG mit.

Paris (dpa) - «Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und bin sehr stolz», sagte Marquinhos. «Ich bin überzeugt, dass wir auch in den kommenden Jahren gemeinsam Großes erreichen werden.»

Auch Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi zeigte sich erfreut. «Ich erinnere mich daran, wie er im Alter von 19 Jahren zum Club kam. Vom ersten Tag an zeigte er großen Einsatz und Siegeswillen - er kämpfte immer um das Trikot von Paris Saint-Germain. Sein fußballerisches Talent, seine Erfahrung und sein Engagement für den Club sind außergewöhnlich.»

Zukunft von Messi und Neymar weiterhin unklar

In seinen bisherigen neun Spielzeiten in Paris gewann der Brasilianer unter anderem sieben französische Meistertitel. Am 8. April diesen Jahres bestritt Marquinhos beim Sieg gegen den OGC Nizza sein 400. Pflichtspiel für Paris Saint-German.

Unklar ist hingegen weiter, ob die Stars Lionel Messi und Neymar beim französischen Meister bleiben. Der Vertrag des Argentiniers Messi läuft am Saisonende aus und der Weltmeister wird sowohl mit seinem Ex-Club FC Barcelona als auch einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Brasiliens derzeit verletzter Nationalspieler Neymar hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025, soll gerüchteweise aber mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln.