Der Bundestrainer setzt auf elf EM-Spieler zum Nations-League-Start. Groß übernimmt gegen Ungarn die Kroos-Position, Füllkrug spielt für Gündogan. Und im Tor steht eine neue Nummer eins.

Düsseldorf (dpa) - Die vom neuen Kapitän Joshua Kimmich angeführte deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im ersten Spiel nach der Heim-EM mit der erwarteten Formation an. Der Neu-Dortmunder Pascal Groß ersetzt zum Nations-League-Auftakt am Samstagabend in Düsseldorf gegen Ungarn Toni Kroos im Mittelfeld. Neben ihm spielt Robert Andrich.

Torjäger Niclas Füllkrug nimmt in der Offensive wie von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt den Platz des bisherigen Kapitäns Ilkay Gündogan ein. Für den ebenfalls nach dem Heimturnier zurückgetretenen DFB-Rekordkeeper Manuel Neuer steht die neue Nummer eins Marc-André ter Stegen im Tor.

Der Abschied von Leistungsträgern wie Kroos soll den Blick für die Zukunft nicht verstellen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Da Abwehrchef Antonio Rüdiger zum Start in die neue Länderspielsaison geschont wird und nicht zum Kader zählt, bilden die Innenverteidigung der Leverkusener Jonathan Tah und der Dortmunder Nico Schlotterbeck. Für Tore und Torchancen sorgen sollen gemeinsam mit Füllkrug vor allem die Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz sowie Kai Havertz.

Die deutsche Startelf: ter Stegen - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Groß - Havertz, Musiala, Wirtz - Füllkrug