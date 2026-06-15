Bis vor wenigen Wochen kannten nicht viele Menschen Tim Payne. Mittlerweile ist der neuseeländische Verteidiger ein Phänomen bei Social Media. Sein Kapitän und sein Trainer äußern sich dazu.

Inglewood (dpa) - Der Hype um Mitspieler und Social-Media-Star Tim Payne kann der neuseeländischen Nationalmannschaft aus Sicht von Kapitän Chris Wood nur guttun. «Ich denke, es ist großartig», sagte der 34-Jährige vor dem WM-Auftakt seines Teams in Inglewood bei Los Angeles gegen den Iran (Dienstag 3.00 Uhr/ ZDF/MagentaTV). «Ich denke, es wird andere Nationen dazu bringen, sich auf unser Team zu freuen.» Wegen Payne könne Neuseeland für Fans anderer Nationen zum Zweit-Team werden. «Das ist nur gut für uns.»

Der argentinische Influencer Valen Scarsini hat den bis dahin wenig bekannten Verteidiger mit Hilfe seiner Follower zu einem Internet-Star gemacht. Die Follower-Zahl Paynes bei Instagram stieg in wenigen Wochen von rund 4.700 auf 5,7 Millionen. Das ist mehr, als Neuseeland Einwohner hat. Auch ein Lied über den 32 Jahre alten Payne gibt es.

Trainer Bazeley: «Ich bin nicht in dieser Social-Media-Welt»

Dessen Nationalcoach lässt der Wirbel ziemlich kalt. «Ich bin nicht in dieser Social-Media-Welt», sagte Darren Bazeley. «Publicity ist Publicity. Unser Job ist es, weiterzumachen und zu performen.» Er glaubt nicht, dass der Hype seine Mannschaft beeinflusst. Er kenne seinen Spieler, der ihm gesagt habe, dass er sich auf das Training und den Fußball konzentrieren wolle, erklärte der 53-Jährige.

Neuseeland nimmt zum dritten Mal an einer WM teil. Bisher haben die All Whites noch kein Spiel gewonnen. In der Gruppe G treffen Payne und seine Teamkollegen auch noch auf Ägypten und Belgien.