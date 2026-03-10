Gegen Gladbach musste Harry Kane passen. In Bergamo meldet er sich im Münchner Kader zurück. Trainer Kompany stellt aber zunächst einen anderen Akteur als Mittelstürmer auf.

Bergamo (dpa) - Auch für seinen besten Angreifer machte Vincent Kompany keine Ausnahme. Torjäger Harry Kane durfte den Start des FC Bayern München in die K.o.-Phase der Champions League nicht in der Münchner Startelf erleben. Trainer Kompany verzichtete im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo zumindest zunächst auf seinen Top-Angreifer.

«Harry hat einmal trainiert», begründete Kompany vor dem Anpfiff bei Amazon Prime die Ersatzspieler-Rolle von Kane, der noch an den Folgen einer Waden-Prellung laborierte. «Von Anfang an war es zu früh», erklärte Kompany.

Vincent Kompany äußert sich im Interview vor dem Spiel zu Harry Kane. Foto: Jan Woitas/dpa

«Er ist nicht ganz fit geworden», erzählte auch Offensiv-Kollege Serge Gnabry vor dem Aufwärmen im Stadion: «Schade.» Wie schon beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach durfte erneut Nicolas Jackson auf der Mittelstürmer-Position beginnen. Den Bundesliga-Klassiker am vergangenen Freitag hatte Kane komplett verpasst. In Bergamo zählte er immerhin wieder zum Aufgebot.

Den Bayern fehlte neben dem erneut an der Wade verletzten Kapitän Manuel Neuer (Muskelfaserriss), der im Tor von Jonas Urbig (22) vertreten werden sollte, beim Anpfiff in Kane damit ein weiterer Leistungsträger und Führungsspieler auf dem Platz.