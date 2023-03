Harry Kane ist alleiniger Rekordtorschütze der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Neapel (dpa) - Der 29 Jahre alte Mittelstürmer von Tottenham Hotspur traf beim Auftakt in die EM-Qualifikation in Neapel gegen Italien zum zwischenzeitigen 2:0. Per Elfmeter erzielte er in der 44. Minute seinen 54. Treffer für die Three Lions. Er überholte damit den ehemaligen englischen Stürmerstar Wayne Rooney.