Fußball Kampf um das EM-Ticket: Darauf kommt es für die U21 an

Deutschland - Nordirland
Wann feiert Said El Mala (r) seine Tor-Premiere für die U21?

Es geht für die deutsche U21-Nationalmannschaft um die EM-Endrunde im Sommer 2027. Ein Sieg in Griechenland ist für den Gruppensieg Pflicht. Aber auch eine Niederlage bedeutet noch nicht das Aus.

Athen (dpa) - Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht im Kampf um das direkte EM-Ticket ein Endspiel an. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes braucht am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Griechenland einen Sieg, um im Rennen um die Qualifikation für das Turnier im Sommer 2027 weiter vorne dabei zu sein.

Warum ist das Spiel so wichtig?

Es geht um den Gruppensieg. Griechenland führt die Tabelle mit 18 Punkten vor Deutschland (15 Punkte) an. Der Gruppensieg ist wichtig, weil er das direkte EM-Ticket zur Folge hat. Nach dem 2:3 im Hinspiel muss Deutschland in Athen gewinnen. Da die Griechen aktuell das bessere Torverhältnis haben, muss ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung her, um im direkten Vergleich vorne zu sein und Griechenland zu überholen.

Siegt die Auswahl von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nur mit einem Treffer Vorsprung, muss sie bei ausgeglichenem direkten Vergleich darauf bauen, im September das bessere Torverhältnis im Fernduell zu bekommen.

Deutschland - Nordirland
Nicolò Tresoldi (M) traf gegen Nordirland doppelt.

Hat der Gruppenzweite auch eine Chance auf die EM-Teilnahme?

Ja, dann hat man immer noch alles selbst in der Hand. Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite direkt. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Diesen Umweg würde sich die deutsche Mannschaft aber gerne sparen.

Warum sind die deutschen Aussichten besser als im Hinspiel?

Beim 2:3 im Vorjahr fehlten der deutschen Mannschaft eine Reihe von Abwehrspielern. Zudem war das Team noch nicht eingespielt, lag damals nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Jetzt ist die Auswahl um Kapitän Tom Bischof eingespielter und will beweisen, dass sie besser als Griechenland ist.

Tom Bischof
Kapitän Tom Bischof will gegen Griechenland vorangehen. (Archivbild)

Wie ist die Form der U21?

Das Team ist mit guter Form nach Griechenland geflogen. Durch einen Doppelpack von Nicolò Tresoldi und einem weiteren Treffer von Nelson Weiper wurde Nordirland am Freitag mit 3:0 besiegt. Gegen Griechenland muss sich das Team aber steigern. Ein U21-Premierentor von Köln-Star Said El Mala könnte helfen.

Wie ist die Bilanz gegen Griechenland?

Das Spiel ist bereits das 13. Duell. Vier Spiele gewann die DFB-Auswahl, dreimal endeten die Partien mit einem Unentschieden und fünfmal setzte sich das griechische Team durch.

Deutschland - Nordirland
Trainer Antonio Di Salvo freut sich auf das Griechenland-Spiel.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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