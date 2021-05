Der „Effzeh“ präsentiert den neuen Medienchef, erntet einen Shitstorm – und revidiert seine Wahl. Alaaf.

Die Klubführung des 1. FC Köln hatte eine Idee. Sie kürte Fritz Esser zum neuen Medienchef. Doch kurz nach Bekanntgabe dessen brach über den FC in den sozialen Netzwerken aus den Reihen der eigenen Anhängerschaft ein Shitstorm herein, der flugs zu einem Hurrikan anwuchs. Grund: Esser, 39, Schwiegersohn der verstorbenen Vereinslegende Hannes Löhr, arbeitete unter anderem neun Jahre für die Bild-Zeitung und nannte Teile der FC-Fanschaft während dieser Zeit „Schwachmaten“. Zudem schien er Positionen rechtsaußen nicht abgeneigt. 2017 lobte er per Twitter den AfD-Abgeordneten Bernd Baumann, als dieser mit einem Hermann-Göring-NS-Vergleich im Bundestag für Empörung sorgte. Der Mitgliederrat des FC reagierte entsetzt auf Essers Wahl, Lukas Podolski äußerte seinen Unmut ebenso wie Comedian Carolin Kebekus oder der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Folge: Die FC-Chefetage nahm von Esser wieder Abstand. Sie räumte ein, die Personalie nicht ausreichend geprüft zu haben.

Famose Instinktlosigkeit

Die Wahl zeugte von famoser Instinktlosigkeit. Der Findungsprozess war eine Klamotte, wenn nicht mal die Twitter-Umtriebe des Premiumkandidaten durchleuchtet wurden. Die Fans der „Geißböcke“ brauchten eine halbe Stunde, ehe sie den Präsidialen Essers Einlassungen unter die Nasen rieben. Das Possenspiel passt ins Gesamtbild der Saison. Der FC steckt im Abstiegskampf, obgleich der Derbyerfolg in Mönchengladbach die Wunden balsamiert. Im Pokal kam bei Zweitligist Regensburg das Aus. Die Ruhe im Klub ist längst dahin. Kölle ist wieder Kölle. Drunter und drüber. Alaaf.