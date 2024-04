Letztmals arbeitet Jens Lehmann vor fünf Jahren als Coach. Nun will der ehemalige Nationaltorwart zurück auf die Trainerbank. Der England-Experte hat außerdem einen Tipp für das Bayern-Spiel.

London (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann (54) will wieder als Trainer arbeiten. «Ja. Das werde ich wahrscheinlich noch mal machen. Es wäre schön, wenn es schon im Sommer klappen würde», sagte der langjährige Schlussmann des FC Schalke 04 sowie von Borussia Dortmund und des FC Arsenal im Interview «Münchner Merkur/TZ».

Lehmann war in der Saison 2017/18 Co-Trainer beim FC Arsenal und 2019 Assistent beim FC Augsburg in der Bundesliga. Zuletzt war er Aufsichtsrat bei Hertha BSC.

Der England-Experte sieht vor dem Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in London den FC Arsenal im Vorteil. «Leichter Favorit ist Arsenal. Aber Bayern ist nach wie vor eine Mannschaft mit Spielern, die immer den Unterschied machen können und auch die Erfahrung haben, große enge Spiele für sich entscheiden zu können», sagte Lehmann. Die Münchner hätten aber mehr Schwachstellen. «Die Organisation beispielsweise. Inkonstanz ist meistens eine Sache der Organisation. Arsenal hat außerdem durchgehend ein hohes Tempo auf den meisten Positionen. Das hat Bayern nicht in der Form. Und Arsenal ist defensiv stabiler», erklärte Lehmann weiter.