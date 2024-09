Bereits am Tag vor dem Europa-League-Spiel Dynamo Kiew gegen Lazio Rom sorgen italienische Fans für einen Polizeieinsatz. Bei der Durchsuchung stoßen die Beamten auf Hieb- und Stichwaffen.

Hamburg (dpa) - Einen Tag vor dem Europa-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und Lazio Rom hat die Polizei mehrere Fans aus dem Umfeld des italienischen Clubs vorübergehend festgenommen. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, trafen Beamte am Dienstagabend in der Nähe des Rathausmarkts in Hamburg auf etwa 60 gewaltbereite Anhänger. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Beamten unter anderem fünf Messer, sechs Fleischklopfer, zwei Holzlatten, eine Keule, eine Rohrzange und einen Spieß.

Alle überprüften Personen wurden bis heute Morgen in Gewahrsam genommen. Zudem erhielten die Männer ein Aufenthaltsverbot für das Volksparkstadion sowie dessen näheres Umfeld.

Hamburg Heimspielort für Europapokalspiele von Dynamo Kiew

Am Mittwochabend (21.00 Uhr) findet im Volksparkstadion die erste Partie des reformierten europäischen Wettbewerbs statt. Kiew trägt seine zunächst vier Heimspiele wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in der Hansestadt aus, Lazio ist dabei erster Gegner von Dynamo. Beide Clubs haben Probleme mit rechtsextremen Fans.