Für Jürgen Klopp sind seine vier Finalteilnahmen in der Champions League in den vergangenen zehn Jahren außergewöhnlich.

Liverpool (dpa) - „Das ist absolut irre“, sagte der Trainer des FC Liverpool in einem Interview bei Sport1. „Eine überragende Bilanz.“ Allerdings gelang dem deutschen Fußball-Trainer nur ein Erfolg: 2019 siegte er mit dem FC Liverpool in Madrid mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur.

„Offensichtlich bedeutet die Anzahl an Final-Niederlagen, dass ich noch nicht so viele Halbfinals verloren habe“, sagte der 55-Jährige. 2013 stand er mit Borussia Dortmund im Endspiel (1:2 gegen Bayern München). Fünf Jahre später verlor er mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid in Kiew 1:3. Auch in diesem Jahr unterlag er mit den Reds dem spanischen Topclub in Paris (0:1).