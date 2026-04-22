Trotz Konflikt mit den USA startet der Iran seine WM-Vorbereitung. In der Türkei stehen vier Testspiele an – auch gegen Spanien ist ein Duell geplant.

Teheran (dpa) - Trotz des militärischen Konflikts mit den USA startet der Iran in die Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft. Laut Angaben des iranischen Fußballverbands findet das erste Trainingslager mit vorläufig 30 Spielern in der Hauptstadt Teheran statt. Am 6. Mai geht es dann weiter in die Türkei, wo der Iran auch vier Vorbereitungsspiele bestreiten will – unter anderem gegen die spanische Nationalmannschaft. Anschließend reist das Team in die USA, allerdings steht der Ort des dortigen Trainingslagers noch nicht fest.

Verbandschef Mehdi Tadsch zeigte sich zuversichtlich, dass der Iran trotz der Auseinandersetzungen mit den USA an der WM teilnehmen wird. «Stand jetzt nehmen wir teil», sagte Tadsch laut Nachrichtenagentur Isna. Sollte es jedoch zu einem erneuten Krieg mit den USA kommen, werde Tadsch zufolge dann die Politik über eine Teilnahme entscheiden.