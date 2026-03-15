Luftraumsperrungen und fehlende Visa erschweren dem irakischen Team die Teilnahme an der WM-Qualifikation. Nun scheinen Lösungen gefunden - und die Mannschaft will pünktlich spielen.

Bagdad (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft des Iraks drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Playoff-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der deutschen Nacht zum 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM im Sommer anzutreten.

«Traum der irakischen Fans» soll verwirklicht werden

«Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren und uns darauf vorbereiten. Wir haben ein Ziel: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft», sagte der 66 Jahre alte Dirjal: «Deshalb konzentrieren sich der irakische Fußballverband und der Trainerstab darauf, den Spielern alle geeigneten Bedingungen zu bieten, damit sie sich auf dieses Spiel konzentrieren und den Traum der irakischen Fans verwirklichen können.»

Infolge des Iran-Konflikts hatte sich der Verband zuvor für eine Verlegung der Begegnung starkgemacht. «Bitte helfen Sie uns bei diesem Spiel, denn wir haben momentan große Schwierigkeiten, unsere Spieler aus dem Irak herauszuholen», hatte Trainer Graham Arnold in Richtung des Weltverbandes FIFA gesagt. Mittlerweile ist der nationale Verband mit der FIFA im Austausch und erhält Unterstützung, um antreten zu können. Probleme waren die Sperrung des irakischen Luftraums während des Krieges sowie die Ausstellung von Visa für die Spieler.

Für den Irak wäre es in den USA, Kanada und Mexiko nach 1986 erst die zweite Teilnahme am größten Fußballturnier der Welt.