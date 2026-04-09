Wölfin bis zum Schluss – diesem Motto will Alexandra Popp auch beim DFB-Pokalfinale treu bleiben. Zuletzt fiel sie wegen einer Verletzung aus. Wie ihre Aussichten für den 14. Mai sind.

Köln (dpa) - Die derzeit verletzte Alexandra Popp hofft beim VfL Wolfsburg auf eine Rückkehr rechtzeitig zum DFB-Pokal-Endspiel am 14. Mai gegen den FC Bayern München. «Die Reha läuft - bisher nach Plan», sagte die frühere Kapitänin des deutschen Fußball-Nationalteams, die im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, bei einer Pressekonferenz im Finalspielort Köln. «Klares Ziel ist es, bis zum Pokalfinale wieder fit zu sein.» Momentan mache sie die Fortschritte, die sie sich erhofft.

Wolfsburgs Halbfinal-Zittersieg nach Elfmeterschießen am Sonntag beim FC Carl Zeiss Jena hatte Popp wegen ihrer Wadenblessur nur von der Tribüne aus verfolgen können. Danach liefen bei ihr Freudentränen. «Ich bin innerlich explodiert», sagte Popp zu ihrer emotionalen Reaktion.

Aussichten auf 14. DFB-Pokal-Sieg

Das Pokalfinale in der Domstadt würde eines der letzten Spiele der 34-Jährigen für ihren langjährigen Stammverein werden: In ihren 14 Jahren beim VfL gewann die Stürmerin zweimal die Champions League, siebenmal die deutsche Meisterschaft und elfmal den DFB-Pokal.

«Am Ende nochmal die Möglichkeit zu haben, hier im DFB-Pokalfinale zu stehen, wo ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Pokal habe, weil ich ihn schon 13 Mal gewinnen durfte, bedeutet mir einfach extrem viel», sagte Popp. Sie hatte den Cup auch schon zweimal mit ihrem Ex-Verein FCR 2001 Duisburg geholt.