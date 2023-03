Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann in Manavgat in der Türkei mit 2:1 (1:0).

Manavgat (dpa) - Charles Herrmann von Borussia Dortmund (29. Minute) und Kapitän Noah Darvich vom SC Freiburg (56.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft von Trainer Christian Wück. Mertcan Ayhan glich zwischenzeitlich für die Türkei aus (49.).

Deutschland verschaffte sich durch den Sieg eine gute Ausgangssituation, um sich als Gruppensieger oder als einer der sieben besten Zweitplatzierten der acht Gruppen für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Die EM-Endrunde findet vom 17. Mai bis 2. Juni in Ungarn statt. Zunächst stehen die beiden Partien gegen Finnland am Samstag und Spanien am Dienstag an.