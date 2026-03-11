Fußball Im falschen Stadion: Verirrter Fan verpasst Barça-Spiel

Newcastle United - FC Barcelona
Das ist der St. James' Park in Newcastle. Es gibt aber auch ein gleichnamiges Stadion in Exeter.

Ein Fußballanhänger des FC Barcelona reist statt nach Newcastle versehentlich ins 580 Kilometer entfernte Exeter – und erlebt dort ein ganz anderes Spiel als geplant.

Newcastle/Exeter (dpa) - Ein Fußballfan des FC Barcelona, der das Champions-League-Spiel seines Teams im nordenglischen Newcastle besuchen wollte, hat sich bei der Anreise fatal geirrt. Statt zum St. James' Park in Newcastle war der Spanier zum 580 Kilometer entfernten St. James' Park im südwestlich gelegenen Exeter gereist, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den englischen Drittligisten mitteilte.

Der Fan aus Spanien kam demnach kurz vor Anpfiff des Spiels von Exeter City gegen Lincoln City am Dienstagabend an den Einlasstoren des Stadions an. «Erst als er dem Personal seine Eintrittskarte zeigte, bemerkte er seinen Fehler», teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Ein Stadionmitarbeiter hatte den Verein auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam gemacht.

Fanbeauftragter von Exeter: «Er ist jederzeit wieder willkommen»

«Soweit wir wissen, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Wegbeschreibungen gefolgt», sagte Adam Spencer, Fanbeauftragter von Exeter City. «Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen. Also haben wir ihm eine Eintrittskarte besorgt, und er konnte sich das Spiel im echten St. James' Park ansehen. Er ist jederzeit wieder willkommen.»

Während der Barça-Fan in Exeter eine 0:1-Niederlage des Heimteams sah, rettete der FC Barcelona im St. James' Park in Newcastle nach einem Elfmetertor von Lamine Yamal in der Nachspielzeit ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Newcastle United.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Fußball FC Barcelona Alle Themen
x