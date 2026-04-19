Pellegrino Matarazzo trainierte in der Bundesliga Stuttgart und Hoffenheim. In Spanien holt er mit seinem jetzigen Team den Königspokal.

Sevilla (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Pellegrino Matarazzo hat mit Real Sociedad San Sebastián den spanischen Fußball-Pokal gewonnen. Im Endspiel des Königspokals in Sevilla siegte Matarazzos Mannschaft gegen Atlético Madrid mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden. Der 48 Jahre alte Amerikaner war in Deutschland Coach des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim.

Nach dem schwer erkämpften Halbfinal-Einzug in der Champions League gegen den FC Barcelona lag Atlético gegen San Sebastián ganz früh zurück. Beim ersten Angriff bugsierte Ander Barrenetxea den Ball nach einer Flanke nach nicht einmal 15 Sekunden per Kopf ins Tor. Der Ausgleich gelang jedoch schnell. In der 19. Minute traf der frühere Leipziger Ademola Lookman mit einem platzierten Flachschuss.

San Sebastiáns Keeper hält zwei Elfmeter

Nachdem Atléticos Schlussmann Juan Musso bei einer Abwehr Gonçalo Guedes mit der Faust am Kopf getroffen hatte, gab es direkt vor der Pause Elfmeter für San Sebastián. Mikel Oyarzabal verwandelte zur erneuten Führung für das Team aus dem Baskenland. Atlético drängte in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich, der schließlich Julián Álvarez (83.) gelang. In der Verlängerung traf Álvarez nur das Lattenkreuz (100.).

Im Elfmeterschießen scheiterte nach dem Ex-Leipziger Alexander Sörloth auch Álvarez an Real-Torwart Unai Marrero. Den letzten Elfmeter verwandelte dann Pablo Marín zum Pokalsieg für San Sebastián.