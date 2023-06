Der Schwede Zlatan Ibrahimovic verlässt den italienischen Fußball-Club AC Mailand und wird am Sonntag groß verabschiedet.

Mailand (dpa) - «Der AC Mailand möchte Zlatan für die großartigen gemeinsamen Jahre danken», teilte der Club mit und kündigte nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels gegen Hellas Verona (21.00 Uhr) im San-Siro-Stadion eine kurze Verabschiedung «unter Beteiligung des gesamten Publikums» an. Ob und wo der 41-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist offen.

Ibrahimovic war vor etwas über drei Jahren aus den USA zu Milan zurückgekehrt. In dieser Saison ist er der älteste Feldspieler in der Serie A und kürte sich zum ältesten Torschütze in der Geschichte der Liga. Mit 41 Jahren und 166 Tagen hatte der Stürmer den früheren Milan-Profi Alessandro Costacurta von der Spitze der ewigen Rangliste verdrängt.