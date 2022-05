Fußballstar Zlatan Ibrahimovic ist drei Tage nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft mit dem AC Mailand am Knie operiert worden und fällt mehr als ein halbes Jahr aus.

Mailand/Lyon (dpa) - Bei dem 40-Jährigen wurde ein Eingriff am vorderen Kreuzband und am Meniskus des linken Knies vorgenommen, teilte der Verein aus der Serie A mit. Die in Lyon in Frankreich durchgeführte Operation sei schon länger geplant gewesen, um eine Instabilität im Gelenk zum beheben. Der Eingriff sei sehr gut verlaufen. Der schwedische Stürmer werde voraussichtlich sieben bis acht Monate ausfallen, hieß es.

Zuletzt war offen, ob Ibrahimovic seine Karriere überhaupt fortsetzen wolle. Der Routinier hatte in der abgelaufenen Saison mehrfach mit Blessuren zu kämpfen. Am Abend der Meisterfeier hatte er gesagt, dass er weitermachen wolle, wenn es ihm gut gehe. Italienische Medien spekulierten, die Operation könne darauf hindeuten, dass er noch einmal fit werden wolle für eine Fortsetzung seiner Laufbahn. Der Vertrag von Ibrahimovic bei Milan läuft Ende Juni aus.