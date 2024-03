In den USA kommt es im Finale der Nations League zu einem Eklat. Fans sorgen für mehrere Spielunterbrechungen. Sportlich sind zwei Ex-Bundesliga-Profis entscheidend.

Arlington (dpa) - Das Finale der Concacaf-Nations-League zwischen den Fußball-Nationalteams der USA und Mexikos ist wegen homophober Gesänge der Fans mehrmals unterbrochen worden. Beim Sieg der USA im texanischen Arlington stoppte der Referee die Partie in der Schlussphase mehrmals, nachdem mexikanische Fans die Rufe angestimmt hatten.

Der Kontinentalverband für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik teilte mit, er verurteile die diskriminierenden Gesänge. Das Sicherheitspersonal im Stadion habe eine bedeutende Zahl an beteiligten Fans identifiziert und aus der Arena gebracht.

Sportlich wurde die Partie durch zwei ehemalige Bundesliga-Profis entschieden. Der Ex-Leipziger Tyler Adams (45. Minute) und der aktuell an Nottingham Forest ausgeliehene Dortmunder Giovanni Reyna (63.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Nach dem Tor von Reyna wurde die jubelnde US-Auswahl von Dingen getroffen, die Fans aufs Feld warfen. «Wir wollen eine großartige Atmosphäre, aber nicht, dass Dinge auf uns geworfen werden. Das ist gefährlich, es könnte jemand verletzt werden», sagte Coach Gregg Berhalter dazu.

Die Concacaf kündigte nach den Spielunterbrechungen zunächst keine disziplinarischen Maßnahmen an. «Es ist extrem enttäuschend, dass diese Angelegenheit in einigen Spielen weiter Thema ist, vor allem in dem Zusammenhang, dass sich in zwei Jahren die enorme Möglichkeit bietet, den Sport in unserer Region weiter wachsen zu lassen», teilte der Verband mit. Die USA, Mexiko und Kanada sind 2026 Gastgeber der Weltmeisterschaft.